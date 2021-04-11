وزير خارجية روسيا فى القاهرة غدًا

يزور وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مصر غدا الإثنين، حسبما أفاد بيان للسفارة الروسية بالقاهرة اليوم الأحد.وقالت السفارة في بيانها إنه من المخطط أن يلتقي لافروف مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري.وأضافت السفارة أن لافروف سيجري مباحثات مع أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.واختتمت السفارة الروسية بالقاهرة بيانها قائلة إن روسيا تعتبر مصر أحد شركائها الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.