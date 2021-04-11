6791 إصابة جديدة بكورونا فى العراق.. و35 وفاة

أعلنت وزارة الصحة في العراق، اليوم الأحد، عن الموقف الوبائي في البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".وقالت الوزارة وفق لقناة "السومرية نيوز" العراقية: "إن الكوادر الصحية سجلت 6791 إصابة جديدة بالفيروس، فيما تماثل 5190 مصابًا للشفاء، وقابل ذلك وفاة 35 مصابًا بالفيروس خلال المدة المذكورة".