الرئيس اليمني: لن نقبل أن تحكمنا أذرع الحرس الثوري الإيراني

قال الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأحد، إنه توجد تضحيات كبيرة لوضع حد لنقل التجربة الإيرانية التي يرفضها اليمنيون.وخلال الفترة الماضية، أشار الرئيس اليمني إلى أن الشعب والحكومة لن يقبلا بحكم أذرع الحرس الثوري الإيراني للبلد، إشارة لميليشيا الحوثي.ووصف هادي الميليشيا الانقلابية الحوثية بأنها "أذناب إيران"، وإحدى "أذرع الحرس الثوري الإيراني"، وأن الشعب اليمني لن يقبل حكمها مهما كانت التضحيات، حسب وكالة الأنباء الرسمية "سبأ".