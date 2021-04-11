نائب تونسي يطالب المشيشي بالكشف عن مصير المليارات التي دخلت البلاد كمساعدات

رد النائب تونسي بدر الدين القمودي، اليوم الأحد، على إعلان رئيس الحكومة هشام المشيشي أمس السبت، عن استحداث صندوق لجمع التبرعات لمواجهة فيروس كورونا مطالبًا بالكشف عن مليارات من المساعدات التي دخلت البلاد متسائلًا عن مصيرها.وكتب بدر الدين القمودي رئيس لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان التونسي على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردا على طلب المشيشي قائلا: "أعطنا كشفا على صندوق 18 -18 أولا''.وتابع: "المشيشي يعلن عن إحداث صندوق لجمع التبرعات اعطينا كشف على صندوق 18 -18 أولا إضافة لأكثر من ستة آلاف مليار وردت على تونس كهبات ومساعدات دولية لم نعرف كيف صرفت وأين؟".يذكر أن تونس تعيش على وقع أزمة سياسية بين رموز السلطة منذ منتصف شهر يناير الماضي، دون التوصل إلى حل، ودون وجود أية بوادر على انفراج قريب، بسبب تعديل وزاري أجراه المشيشي غيّر بمقتضاه وزراء محسوبين على سعيّد بآخرين موالين لحزبي النهضة وقلب تونس، فيما رفض الرئيس أن يؤدي 4 منهم اليمين الدستورية أمامه لمباشرة مهامهم، بسبب شبهات فساد وتضارب في المصالح.