أكثر من 241 مليون جنيه مصروفات علاج المحامين خلال عام

أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، إخطارًا بمصروفات العلاج عن الفترة من 1 أبريل 2020 وحتى 1 أبريل الجاري، موضحا أنها بلغت 241.837.568.98 مليون جنيه.وقال عطية، في إخطاره: "التزامًا بالشفافية ووجوب إحاطتكم علمًا بكل شيء، يرجى الإحاطة بأن مصروفات العلاج عن الفترة أعلاه بلغت 241.837.568.98 طبقًا للجدول المرفق".