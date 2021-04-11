الأمن العراقى يعثر على قذائف ومتفجرات من مخلفات داعش

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الأحد، أن قيادة عمليات الأنبار شرعت بعملية أمنية من سبعة محاور.وأوضحت الخلية في بيان لها، أن القوات عثرت على 16 مقذوفًا مختلفة الأنواع وعبوة ناسفة من مخلَّفات عصابات داعش الإرهابية، وفقا لوكالة الأنباء العراقية.وقالت الخلية، إن قيادة عمليات الأنبار شرعت بعملية أمنية من سبعة محاور من خلال فرقتي المشاة الأولى والعاشرة معززة بعناصر من الوكالات الأمنية، وألقت القبض على المطلوبين وتدقيق العوائل ورفع المخلفات الحربية للعصابات الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار.وأضافت أنه خلال البحث تم ضبط دراجة نارية دون لوحات جنوب شرق منفذي طريبيل والوليد، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة تم ضبط كدس عتاد في منطقة زنكورة بقضاء الرمادي.كما تمكنت القوات خلال عملية بحث وتفتيش من العثور على 16 مقذوفًا مختلفة الأنواع وعبوة ناسفة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية.