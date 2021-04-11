النيابة تجري محاكاة تصويرية لكيفية وقوع حادث قطاري سوهاج (فيديو)





عرضت النيابة العامة، فيديو تضمن تفاصيل التحقيقات بحادث قطاري سوهاج، وكشفت من خلال الفيديو الذي بثته على موقعها الرسمي، نتائج التحقيقات مستعينة برسم كروكي لكيفية وقوع الحادث.وتضمن الفيديو محاكاة تصويرية من قبل النيابة العامة، داخل كابينة القيادة من محطة المراغة حتي محطة سنوسي، فعلت خلالهما المكابح والتحكم الالي بالجرار لبيان مدي سلامة فعاليته وقدرته علي توقيف القطار، وتبادل الإشارات بينه وبين أبراج المراقبة بمحل الحادث.