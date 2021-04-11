رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأمن والتعاون الأوروبي تبدأ جولة آسيوية لتعزيز الشراكة الإقليمية

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:21 م
آن ليندي، الرئيس
آن ليندي، الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون
ا ش ا
طباعة
بدأت آن ليندي، الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وزيرة خارجية السويد، اليوم الأحد، جولة آسيوية في الدول الشريكة للمنظمة الأوروبية، وهي كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، تستمر لـ 4 أيام.

وذكرت المنظمة - في بيان لها من مقرها في فيينا اليوم - أنه من المقرر أن تجري الوزيرة ليندي، محادثات مع رؤساء الدول ووزراء الخارجية وممثلي الحكومات، كما ستلتقي بممثلي المجتمع المدني في الدول الأربع، إضافة إلى تركمانستان التي ستجري بها مباحثات افتراضية عبر الإنترنت.

وأشارت إلى أن المحادثات ستركز على تعزيز التعاون بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ودول آسيا الوسطى، وسبل دعم المنظمة للدول الشريكة في آسيا الوسطى من أجل الوفاء بكافة لالتزامات تجاه المنظمة الأوروبية.

وأضافت المنظمة أن برنامج الزيارة يشمل أيضا مواقع أمنية ميدانية في الدول الأسيوية الأربع، بالإضافة إلى أكاديمية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في بيشكيك وكلية موظفي إدارة الحدود التابعة للمنظمة الأوروبية في دوشانبي.

ولفتت إلى أن زيارة ليندي ستركز على مناقشة أولويات الرئاسة السويدية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي؛ خاصة دعم مفهوم الأمن الشامل للمنظمة والتعاون الأمني الإقليمي.. مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة أجندة المرأة والسلام والأمن والمشاركة الهادفة للمرأة في التنمية بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة.

موضوعات متعلقة

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

«الصحة العالمية» تعلن إرشادات التعامل مع كورونا خلال رمضان الأربعاء

وزيرة الصحة لطاقم «قفط المركزي»: أوصيكم بنفسية مصابي كورونا

المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة الزاوية»: أنا اللي في الفيديو


الصور

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب

التنمية الثقافية يقيم 70 فعالية فنية بمراكز الإبداع بالقاهرة والإسكندرية

صدور المجموعة القصصية «يحدها من الشمال» لليمنية سهير السمان