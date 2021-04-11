رئيس الأمن والتعاون الأوروبي تبدأ جولة آسيوية لتعزيز الشراكة الإقليمية

بدأت آن ليندي، الرئيس الدوري لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وزيرة خارجية السويد، اليوم الأحد، جولة آسيوية في الدول الشريكة للمنظمة الأوروبية، وهي كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوزبكستان، تستمر لـ 4 أيام.وذكرت المنظمة - في بيان لها من مقرها في فيينا اليوم - أنه من المقرر أن تجري الوزيرة ليندي، محادثات مع رؤساء الدول ووزراء الخارجية وممثلي الحكومات، كما ستلتقي بممثلي المجتمع المدني في الدول الأربع، إضافة إلى تركمانستان التي ستجري بها مباحثات افتراضية عبر الإنترنت.وأشارت إلى أن المحادثات ستركز على تعزيز التعاون بين منظمة الأمن والتعاون الأوروبي ودول آسيا الوسطى، وسبل دعم المنظمة للدول الشريكة في آسيا الوسطى من أجل الوفاء بكافة لالتزامات تجاه المنظمة الأوروبية.وأضافت المنظمة أن برنامج الزيارة يشمل أيضا مواقع أمنية ميدانية في الدول الأسيوية الأربع، بالإضافة إلى أكاديمية منظمة الأمن والتعاون الأوروبي في بيشكيك وكلية موظفي إدارة الحدود التابعة للمنظمة الأوروبية في دوشانبي.ولفتت إلى أن زيارة ليندي ستركز على مناقشة أولويات الرئاسة السويدية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي؛ خاصة دعم مفهوم الأمن الشامل للمنظمة والتعاون الأمني الإقليمي.. مشيرا إلى أنه سيتم مناقشة أجندة المرأة والسلام والأمن والمشاركة الهادفة للمرأة في التنمية بما في ذلك التمكين الاقتصادي للمرأة.