ليبيا تسجل 16 وفاة و937 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأحد، عن تسجيل 937 إصابة جديدة بفيروس كورونا، منها 679 حالة جديدة و258 حالة مخالطة من إجمالي 4864 عينة جرى فحصها خلال 24 ساعة الماضية.وأكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيانه اليوم عن الوضع الوبائي في البلاد عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، شفاء 593 حالة، فيما توفيت 16 حالة.وبيّن المركز أن إجمالي الإصابات بكورونا في ليبيا بلغ 167825 حالة، منها 12081 حالة نشطة، و152921 متعافي، فيما بلغت الوفيات 2823 حالة.