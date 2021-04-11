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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

برعاية «رواد النيل».. برنامج لرقمنة جميع الخدمات المقدمة لأعضاء النقابات

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:39 ص
رواد النيل
رواد النيل
الدستور
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ترعى مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي المصري برنامج "نقابتي"، الذي يستهدف رقمنة خدمات كافة النقابات المهنية والعمالية في مصر وعددها 56 نقابة، ويصل إجمالي أعضائها إلى 11 مليون عضوًا؛ لإتاحة كافة الخدمات النقابية من خلال الهاتف المحمول.

وقال الدكتور محمد عباس، مدير برنامج الحاضنات بمبادرة رواد النيل، إن تطبيق "نقابتي" يتيح لأعضاء النقابات في مصر الحصول على كافة الخدمات النقابية من تجديد إشتراكات العضوية السنوية والاشتراك في برامج الرعاية الصحية والحصول على الموافقات الطبية إلكترونيًا من خلال التطبيق، بالإضافة إلى خدمات حجز الرحلات وسداد أقساط الإسكان دون الحاجة إلى التوجه الى مقرات النقابات.

وأضاف أن مبادرة رواد النيل الممولة من البنك المركزي تبنت الفكرة منذ البداية من خلال حاضنة أعمال التطبيقات التكنولوجية "ساس" التابعة لبنك قناة السويس، والتي وفرت الدعم الفني والمالي لتحويلها إلى مشروع على أرض الواقع، حيث قدمت المبادرة العديد من خدمات التكنولوجيا المالية من بلورة الفكرة وتطويرها والتدريب اللازم لفريق العمل، حتى مرحلة تأسيس الشكل القانوني للشركة وإعداد دراسات الجدوى وفتح حسابات بالبنوك وتأسيس منصات الدفع الإكتروني، بالإضافة إلى خدمات الاستشارات والمتابعة والتشبيك.

وأكد أن التطورات التي يشهدها العالم حاليا في ظل تداعيات تفشي جائحة كورونا تفرض اللجوء الى الوسائل الرقمية في تسيير أنشطة الحياة اليومية، وتقليل التجمعات، وفي ضوء قصر فترة فتح باب الاشتراكات السنوية في النقابات والتي كانت تحدث تكدسًا كبيرًا في مقراتها خاصة النقابة ذات العدد الكبير.

وأشار إلى أن المشروع يأتي أيضا في إطار توجه الدولة لتحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة، ويعمل على تيسيير الحصول على الخدمات النقابية لأكثر من 11 مليون نقابي في مصر.

من جانبه؛ وجه محمد جمال مؤسس المشروع الشكر للبنك المركزي ومبادرة رواد النيل على رعاية المشروع حتى ظهر الى النور، موضحا أن الفكرة جاءت في ضوء إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنظمات المجتمع المدني ودورها في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح جمال أن تطبيق نقابتي معني بميكنة الخدمات التي تقدمها النقابات ويقدم نموذجا متكاملا للتكنولوجيا الماليه حيث أن رقمنة الخدمات المقدمه للجمهور بات ضرورة في الوقت الحالي في إطار التوجه الكبير من قبل الدولة المصرية لتحقيق الشمول المالي، لافتا إلى أن " نقابتي" هي عبارة عن منصه تفاعلية متكاملهً على الهاتف المحمول لتقديم الخدمات النقابية للاعضاء من دفع إلكتروني للاشتراكات السنوية والاشتراك في برامج الرعاية الصحية وتجديدها الحصول على الموافقات الطبية اللحظية للكشوفات والتحاليل الطبية.

وقال إن المشروع في البداية واجه مشكلات وتحديات كبيرة، سواء مادية أو فنية، ما دفعنا للتوجه لمبادرة رواد النيل التي تبنت المشروع على الفور وقدمت كافة أنواع المساعدة من دعم فني ومالي ومقر وخدمات استشارية من الخبراء المصرفيين، مشيرا إلى أنه تم توقيع عقد شراكة واتفاق مع نقابة المهندسين كأول نقابة تعمل من خلال تطبيق" نقابتي"، وتم بالفعل تقديم أكثر من 84 ألف عملية دفع إلكتروني من خلال التطبيق شملت سداد الاشتراكات السنوية للعضوية وتجديد اشتراكات الرعاية الصحية.

وكشف مؤسس تطبيق "نقابتي" عن استهداف التوسع في العمل مع جميع النقابات الاخرى والنقابات العمالية البالغ عددها 56 نقابة (33 نقابة عامة و23 نقابة عمالية (، مشيرا إلى أن هناك مفاوضات مع نقابات المحامين والمهن الطبية والصحفيين والزراعيين، تطبيقا لعقد الشراكه المبرم مع نقابه المهندسين
حيث اصبحت المنظومة جاهزه للتطبيق في أي نقابة مهنية أو عمالية.

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