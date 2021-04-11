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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

«كورونا» يفرض إجراءات احترازية جديدة فى إيبارشية الإسماعيلية

الأحد 11/أبريل/2021 - 10:43 ص
إجرءات احترازية
إجرءات احترازية جديدة في إيبارشية الإسماعيلية
تريزة شنودة
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أعلن الأنبا سارافيم، أسقف إيبارشية الإسماعيلية، عن بعض القرارات التي تخص الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالموجة الثالثة.

وقال الأنبا سارافيم، في بيان اليوم الأحد، إنه "نظرًا للدخول في الموجة الثالثة من فيروس كورونا، فإن مناسبات جمعة ختام الصوم وأحد الشعانين وخميس العهد والجمعة العظيمة وقداس العيد، ستكون مقتصرة على الآباء الكهنة والشمامسة فقط، مع مراعاة اختصار الوقت على قدر المستطاع والتمسك بالإجراءات الاحترازية".

وأشار إلى أن "صلوات البصخة ستكون بالحجز المسبق قبل الحضور، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية بين المصلين".

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المُرقسية؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.

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