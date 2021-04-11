العراق يتسلم 50 ألف جرعة من لقاح فايزر

أعلن حسن التميمي، وزير الصحة العراقي، عن وصول 50 ألف جرعة من لقاح فايزر الأمريكي إلى البلاد، اليوم الأحد.وقال التميمي في بيان إن الـ50 ألف جرعة التي وصلت هي الوجبة الأولى من اللقاح الذي سيكون متوفرًا اعتبارًا من يوم غدٍ الإثنين عبر 50 منفذًا في بغداد والمحافظات.وأضاف: "كما ستصل اليوم 200 ألف جرعة مقدمة من الحكومة الصينية من لقاح سينوفارم الصيني".