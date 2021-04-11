زلزال بقوة 3.1 درجة يضرب خليج العقبة جنوب الأردن

أعلن المهندس غسان سويدان، رئيس قسم مرصد الزلازل الأردني في وزارة الطاقة الأردنية، صباح اليوم الأحد، عن رصد هزة أرضية بقوة 3.1 درجة على مقياس ريختر، ضربت خليج العقبة فجر اليوم.وقال سويدان، بحسب ما نقلت شبكة روسيا اليوم، إن الهزة وقعت عند الساعة 4:55 فجرا، ويبعد مركزها 40 كلم عن مدينة العقبة إلى الجنوب، وعلى عمق 10 كلم.