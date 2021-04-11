أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021



أسعار الفراخ اليوم



أسعار الكتاكيت اليوم



أسعار البط اليوم



أسعار السمان اليوم



تنشر "الدستور" أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن أسعار الدواجن في السوق المصري، بكافة أنواعها المختلفة، لذلك نستعرض لكم خلال التقرير التالي كافة المعلومات عن أسعار الدواجن وفقا لآخر التحديثات داخل السوق المصري.ويحتوي التقرير على كافة تفاصيل أسعار الدواجن، وهي "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والبط وكتاكيت الفراخ، وكراتين البيض البلدي والأبيض والأحمر"، حيث تمثل أسعار الدواجن اهتماما للقارئ المصري بشكل يومي، على جوجل، ولديكم تقرير عن أسعار الدواجن، وفقا لآخر تطورات السوق الداجني، كما هو بالآتي:وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء بين 31 إلى 32 جنيها، وبلغ سعر كيلو الفراخ الساسو بين 35 إلى 36 جنيها، ووصل سعر كيلو الفراخ البلدي بين 35 إلى 36 جنيها، وسجل سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء بين 21 إلى 22 جنيها.وصل سعر الكتكوت الأبيض الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 5 إلى 5.25 جنيه، وبلغ سعر الكتكوت الساسو الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2 إلى 2.25 جنيه، ووصل سعر الكتكوت البلدي الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 3 إلى 3.25 جنيه.سجل سعر لحم البط الفرنساوي بين 24 إلى 24.50 جنيه، وبلغ سعر لحم البط المسكوفي بين 47 إلى 47.25 جنيه، ووصل سعر لحم البط المولارد بين 31 إلى 32.50 جنيه.أسعار البيض اليومبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر بين 34 إلى 35 جنيها، ووصل سعر كرتونة البيض الأبيض بين 31 إلى 32 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي بين 32 إلى 33 جنيها.سجل سعر كتكوت السمان "أسمر بري" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.25 إلى 2.50 جنيه، وبلغ سعر كتكوت السمان "أبيض هجين" الذي يبلغ من العمر يوم واحد فقط بين 2.75 إلى 3 جنيهات، ووصل سعر كتكوت السمان "هجين بياض" البالغ من العمر 14 يوم بين 5.50 إلى 6 جنيهات.