الإحصاء: تضاعف فاتورة استيراد طعام حيوانات لـ15.7 مليون دولار خلال شهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من محضرات لتغذية الحيوانات تضاعفت إلى حدود 15.7 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 6.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 9.1 مليون دولار خلال عام.وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات لعب أطفال بلغت 8.7 مليون دولار مطلع العام الحالى 2021 مقابل 11 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.3 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن جملة الصادرات المصرية قد سجلت 2.4 مليار دولار خلال يناير 2021 مقابل 2.7 مليار دولار خلال يناير 2020، كما بلغت جملة الواردات 5.6 مليار دولار مقابل 6.5 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.