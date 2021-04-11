موعد آذان صلاة المغرب اليوم الأحد 11-4-2021
الأحد 11/أبريل/2021 - 05:37 ص
الدستورطباعة
تنشر "الدستور" تقرير عن موعد أذان صلاة المغرب اليوم الأحد في القاهرة، حيث ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن موعد أذان المغرب، لذلك نقدم لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات عن مواقيت الصلاة في عدد من المحافظات على مستوى الجمهورية.
ويمكن للمواطنين التعرف على مواقيت أذان صلاة المغرب، اليوم، من خلال التقرير اليومي الذي يتضمن كافة التفاصيل عن مواعيد الصلاة، التي تمثل اهتماما للقارىء المصري، على مؤشر البحث جوجل.
- موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة، اليوم، ٦:٢٠ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، اليوم، ٦:٢٦ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة طنطا، اليوم، ٦:٢١ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة المنصورة، اليوم، ٦:٢٠ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الزقازيق، اليوم، ٦:١٩م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة أسيوط، اليوم، ٦:١٨ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، اليوم، ٦:١٥ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة بنى سويف، اليوم، ٦:٢٠ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة المنيا، اليوم، ٦:٢٠ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة قنا، اليوم، ٦:١١ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة مطروح، اليوم، ٦:٣٧ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الغردقة، اليوم، ٦:٠٧ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم، ٦:١٦ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة دمياط، اليوم، ٦:١٩ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة شرم الشيخ، اليوم، ٦:٠٦ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، اليوم، ٦:٢١ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، اليوم، ٦:١١ م.
ويمكن للمواطنين التعرف على مواقيت أذان صلاة المغرب، اليوم، من خلال التقرير اليومي الذي يتضمن كافة التفاصيل عن مواعيد الصلاة، التي تمثل اهتماما للقارىء المصري، على مؤشر البحث جوجل.
موعد آذان صلاة المغرب اليوم الأحدلديكم مواعيد صلاة المغرب، وفقا لأخر التحديثات، بحسب دار الإفتاء المصرية، كما هو موضح بالتالي:
- موعد صلاة المغرب في محافظة القاهرة، اليوم، ٦:٢٠ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسكندرية، اليوم، ٦:٢٦ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة طنطا، اليوم، ٦:٢١ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة المنصورة، اليوم، ٦:٢٠ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الزقازيق، اليوم، ٦:١٩م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة أسيوط، اليوم، ٦:١٨ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة سوهاج، اليوم، ٦:١٥ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة بنى سويف، اليوم، ٦:٢٠ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة المنيا، اليوم، ٦:٢٠ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة قنا، اليوم، ٦:١١ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة مطروح، اليوم، ٦:٣٧ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الغردقة، اليوم، ٦:٠٧ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الإسماعيلية، اليوم، ٦:١٦ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة دمياط، اليوم، ٦:١٩ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة شرم الشيخ، اليوم، ٦:٠٦ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الفيوم، اليوم، ٦:٢١ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة الأقصر، اليوم، ٦:١١ م.
قد يهمك.. مواعيد عرض مسلسل موسي فى رمضان 2021
- موعد صلاة المغرب في محافظة شلاتين، اليوم، ٥:٥٧ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة بورسعيد، اليوم، ٦:١٧ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة شلاتين، اليوم، ٥:٥٧ م.
- موعد صلاة المغرب في محافظة بورسعيد، اليوم، ٦:١٧ م.