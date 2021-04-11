موعد آذان صلاة المغرب اليوم الأحد 11-4-2021

مواعيد عرض مسلسل موسي فى رمضان 2021

- موعد صلاة المغرب في محافظة شلاتين، اليوم، ٥:٥٧ م.- موعد صلاة المغرب في محافظة بورسعيد، اليوم، ٦:١٧ م.