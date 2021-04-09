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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

قنوات ومواعيد عرض مسلسل موسى بطولة محمد رمضان

الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:55 م
محمد رمضان
محمد رمضان
حسن أمين
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نقدم لكم قنوات ومواعيد عرض مسلسل موسى فى شهر رمضان 2021، حيث يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل أسم "موسى" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل والذي تفصلنا عنه أيام قليلة.

ويشهد هذا العام منافسة شرسه بين نجوم الفن بعدد كبير من الأعمال الدرامية لكبار النجوم، ويعتبر المسلسل الأكثر منافسة لمحمد رمضان هو مسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته كل من النجمين أحمد السقا والنجم أمير كرارة خاصة وأن العملين ينتمال للدراما الصعيدية.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل موسي فى رمضان 2021

يعرض مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان خلال شهر رمضان المقبل بعد الفطار على قناة دي ام سي الفضائية ويعرض بعدها بساعتين على قناة dmc دراما.

* تردد قناة DMC:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11449.
- الترميز: 275000.
- الاستقطاب: أفقي.
- تصحيح الخطأ: 65.

- القمر الصناعي: العرب سات.
- التردد: 11450.
- الاستقطاب: 27500.
- معدل الترميز: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 56.

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دور محمد رمضان في مسلسل موسى

يجسد محمد رمضان شخصية شاب صعيدى يدعى موسى يعيش في فترة الاحتلال الإنجليزى ويتعرض للعدد كبير من الصراعات بسبب مقاومته للاحتلال الانجليزي.

أبطال وصناع مسلسل "موسى"

مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

شاهد برومو مسلسل موسى بطولة محمد رمضان على dmc   

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