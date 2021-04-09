قنوات ومواعيد عرض مسلسل موسى بطولة محمد رمضان

قنوات ومواعيد عرض مسلسل موسي فى رمضان 2021

قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021

دور محمد رمضان في مسلسل موسى

أبطال وصناع مسلسل "موسى"





شاهد برومو مسلسل موسى بطولة محمد رمضان على dmc

نقدم لكم قنوات ومواعيد عرض مسلسل موسى فى شهر رمضان 2021، حيث يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل أسم "موسى" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل والذي تفصلنا عنه أيام قليلة.ويشهد هذا العام منافسة شرسه بين نجوم الفن بعدد كبير من الأعمال الدرامية لكبار النجوم، ويعتبر المسلسل الأكثر منافسة لمحمد رمضان هو مسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته كل من النجمين أحمد السقا والنجم أمير كرارة خاصة وأن العملين ينتمال للدراما الصعيدية.يعرض مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان خلال شهر رمضان المقبل بعد الفطار على قناة دي ام سي الفضائية ويعرض بعدها بساعتين على قناة dmc دراما.* تردد قناة DMC:- القمر الصناعي: نايل سات.- التردد: 11449.- الترميز: 275000.- الاستقطاب: أفقي.- تصحيح الخطأ: 65.- القمر الصناعي: العرب سات.- التردد: 11450.- الاستقطاب: 27500.- معدل الترميز: أفقي.- معامل تصحيح الخطأ: 56.يجسد محمد رمضان شخصية شاب صعيدى يدعى موسى يعيش في فترة الاحتلال الإنجليزى ويتعرض للعدد كبير من الصراعات بسبب مقاومته للاحتلال الانجليزي.مسلسل "موسى" بطولة كل من محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق تأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.