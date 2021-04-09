قنوات ومواعيد عرض مسلسل موسى بطولة محمد رمضان
الجمعة 09/أبريل/2021 - 08:55 م
حسن أمينطباعة
نقدم لكم قنوات ومواعيد عرض مسلسل موسى فى شهر رمضان 2021، حيث يواصل الفنان محمد رمضان تصوير مشاهده في مسلسله الدرامي الجديد الذي يحمل أسم "موسى" والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل والذي تفصلنا عنه أيام قليلة.
ويشهد هذا العام منافسة شرسه بين نجوم الفن بعدد كبير من الأعمال الدرامية لكبار النجوم، ويعتبر المسلسل الأكثر منافسة لمحمد رمضان هو مسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته كل من النجمين أحمد السقا والنجم أمير كرارة خاصة وأن العملين ينتمال للدراما الصعيدية.
* تردد قناة DMC:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11449.
- الترميز: 275000.
- الاستقطاب: أفقي.
- تصحيح الخطأ: 65.
- القمر الصناعي: العرب سات.
- التردد: 11450.
- الاستقطاب: 27500.
- معدل الترميز: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 56.
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ويشهد هذا العام منافسة شرسه بين نجوم الفن بعدد كبير من الأعمال الدرامية لكبار النجوم، ويعتبر المسلسل الأكثر منافسة لمحمد رمضان هو مسلسل "نسل الأغراب" الذي يخوض بطولته كل من النجمين أحمد السقا والنجم أمير كرارة خاصة وأن العملين ينتمال للدراما الصعيدية.
قنوات ومواعيد عرض مسلسل موسي فى رمضان 2021يعرض مسلسل "موسى" للفنان محمد رمضان خلال شهر رمضان المقبل بعد الفطار على قناة دي ام سي الفضائية ويعرض بعدها بساعتين على قناة dmc دراما.
* تردد قناة DMC:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11449.
- الترميز: 275000.
- الاستقطاب: أفقي.
- تصحيح الخطأ: 65.
- القمر الصناعي: العرب سات.
- التردد: 11450.
- الاستقطاب: 27500.
- معدل الترميز: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 56.
قد يهمك.. قائمة مسلسلات شهر رمضان 2021