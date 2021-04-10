"مليونير الأخلاق".. أمانة فرد أمن بمدينتي أعاد مليون جنيه لصاحبه..وهشام طلعت مصطفى يكافئه فورا بمبلغ مالي ضخم (فيديو وصور)

أن يصبح مليونير هو حلم عدد كبير من الشباب، وألا يتعب في هذا الحلم ويجد "شنطة" بها مليون جنيه هذا أقصى الأحلام والأماني، وبالفعل تحقق هذا الحلم منذ أيام للشاب محمد جابر طه عندما عثر على "شنطة" بها مليون جنيه بجوار مصعد بإحدى عمارات مشروع مدينتي، ولكن أمانته وحسن خلقه دفعته للإبلاغ عن عثوره على المبلغ، وتسليمه لنقطة شرطة مدينتي، وإعادته لصاحبه أحد سكان المشروع ويمتلك شركة مقاولات.ومثلما ضرب فرد الأمن مثالا في الأمانة، ردت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، الخير بالخير، وخلال ساعات من إعادة المبلغ، حرص رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، على لقائه بنفسه، وسلمه شيك بقيمة 50 ألف جنيه أمام زملائه، وشكره على أمانته وحسن تصرفه بعد العثور على المبلغ المالي، وتفانيه في أداء مهام عمله، مؤكدا أنه قدوة لزملائه في الأمانة وأداء الواجب بنزاهة.ويدل موقف فرد أمن مدينتي، على نجاح مجموعة طلعت مصطفى القابضة في توفير خدمة مميزة لعملائها من خلال اختيار أفضل العناصر بكافة المنظومة، بهدف ضمان أفضل خدمة، كما يدل على حرص إدارة مجموعة طلعت مصطفى القابضة وعلى رأسها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى على مكافأة جميع العاملين لديها وتقدير ما يقدموه لصالح خدمة المجموعة وفي سبيل تقديم أعلى مستوى من الخدمة لصالح السكان وهو أحد أسرار نجاح المجموعة في صدارة القطاع العقاري في مصر.