المكسيك تسجل 2192 وفاة و6356 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، اليوم السبت، تسجيل 2192 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 209212.ولم يتضح ما إذا كان عدد اليوم السبت، الذي يتجاوز بكثير الأرقام اليومية، يرجع إلى قيام الحكومة بإجراء تغييرات على طريقة جمع البيانات كما حدث في أكتوبر عندما سجلت الحكومة 2789 وفاة في يوم واحد.وسجلت وزارة الصحة 6356 إصابة مؤكدة ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى مليونين و278420.