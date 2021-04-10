المكسيك: إعطاء 10.6 مليون جرعة من لقاحات كورونا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت، أنه تم إعطاء 10.6 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في المكسيك.ويصل متوسط معدل التطعيم في البلاد إلى 398 ألفا و831 جرعة في اليوم، وبهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المكسيك 1.3 سنة لتطعيم 75 % من السكان بلقاح من جرعتين.وبدأ التطعيم ضد كورونا في المكسيك حوالي 16 أسبوعا في البلاد، وسجلت المكسيك 2.27 مليون إصابة مؤكدة بكورونا، و207 آلاف و20 وفاة.وسجلت المكسيك أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل عام واحد و6 أسابيع.يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.