فرح الزاهد تكشف كواليس مشاركتها في مسلسل الطاووس

تشارك الفنانة فرح الزاهد في الماراثون الدرامي في رمضان 2021 من خلال مسلسل الطاووس بطولة جمال سليمان وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، وهو المسلسل الذي يتناول قضايا شائكة على رأسها قضايا التحرش التي انتشرت مؤخرًا وبشكل واسع.اعتبرت فرح مشاركتها في مسلسل "الطاووس" هى التجربة الأولى والحقيقية لها في عالم الفن، خاصًة بسبب مساحة الدور الذي تجسده، والثاني القضايا الهامة التي يتناولها المسلسل، التي تهم كل المرأة، بل المجتمع بشكل عام، فهو عمل هادف يهم كل فتاة، ويتحدث عن قضايا خاصة بالمرأة.أضافت الزاهد، لـ"الدستور": "مشاركتي مع شقيقتي في مسلسل حلوة الدنيا سكر كان دعم لها، وحاجة لذيذة، لكن الطاووس بمثل فيه بجد، ويعتبر التجربة الحقيقية الأولى في التمثيل"، لافتة إلى أنها تقدم شخصية فتاة منزعجة من حجم قضايا وحوادث التحرش، وتسعى إلى فضح المتحرشين وإبراز تلك القضايا على "السوشيال ميديا"، حتى تتعرض لمواقف وتطورات صعبة.عن ترشيحها للدور، قالت إنه جاء عن طريق الصدفة من قِبل المخرج رؤوف عبد العزيز الذي كان يسعى لإيجاد وجه جديد غير مألوف لدى الناس، فرشحني للدور مدير الإنتاج هاني كشكوش، بالفعل تحمست جدًا بمجرد عرض الدور على موضحًة أن العمل يعالج العديد من القضايا ولا يتطرق لقضية "الفيرمونت" تحديدًا كما ادعى البعض.وسردت أن هناك عدد من المشاهد جمعت بينها وبين الفنان جمال سليمان، واصفًة إياها بالدقيق والذكي، والمتعاون جدًا، وأنها تعلمت منه الكثير في التمثيل، بجانب أن الجو العام طيلة التصوير كانت تسوده المحبة والتعاون، وتبادل الخبرات.