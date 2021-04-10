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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«محفوظ»: يدعو الشباب للاستفادة من برامج «ايتيدا» لريادة الأعمال

السبت 10/أبريل/2021 - 05:05 م
المهندس عمرو محفوظ
المهندس عمرو محفوظ
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
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دعا الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات"ايتيدا" المهندس عمرو محفوظ، كل الشباب الي الدخول على الموقع الإلكتروني للهيئة وموقع مركز الإبداع التكنولوجي "تيك" ومتابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على أحدث البرامج والمبادرات الخاصة بريادة الأعمال والابتكار ومراكز الإبداع.

وأضاف محفوظ ان الهيئة قدمت برامج متخصصة في تحفيز الشركات الناشئة ومساعدتها على النمو مشيرا الي ان أحدث هذه البرامج برنامج "منصة إطلاق الشركات الناشئة" Startup Launchpad بهدف تحفيز بيئة الابتكار التكنولوجي في مصر من خلال بناء قدرات الشباب في مجال ريادة الأعمال لتأسيس مشروعات ترتكز على حلول تكنولوجية مبتكرة.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الختامية بمؤتمر جولات تكني المنعقد في الجريك كامبس بمول العرب.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة ان التقديم الي هذه المبادرة من خلال هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" بالتعاون مع حاضنة أعمال الجامعة الأمريكية بالقاهرة AUC Venture Lab بصفتها عضوًا في شراكة بابسون كولبروتيف التابع لكلية بابسون الأمريكية وهى المؤسسة التعليمية الرائدة والأولى عالميًّا في مجال الإدارة وريادة الأعمال.

وتعد جولات تكني هو عبارة عن يوم واحد بعد رحلة استمرت 6 أسابيع في 14 محافظة لدعم ريادة الأعمال من خلال تعزيز الابتكار عبر قطاعات متعددة ومع العديد من أصحاب المصلحة المعنيين.

وتقام مسابقة في نهاية الجولات لاختيار أفضل شركة ناشئة من كل محافظة ثم تأهيلها للتنافس على جائزة قيمتها 100 ألف جنيه.

تهدف "جولات تيكني" إلى تمكين رواد الأعمال في مجتمع الشركات الناشئة، وتعرض قصص لرواد الأعمال الناجحين وسرد التحديات والصعاب التي واجهتهم وكيفية التغلب عليها.

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