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محافظات

رئيس جامعة طنطا: الجامعات التكنولوجية قفزة فى نوعية وجودة التعليم بمصر

السبت 10/أبريل/2021 - 03:33 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن الجامعات التكنولوجية تمثل قفزة فى نوعية وجودة التعليم فى مصر، وأشاد بدعم الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي الجامعات فى تطوير وتحديث منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، التى يوليها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أولوية قصوى.
جاء ذلك خلال مشاركته اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ونائبه الدكتور أحمد عطا بوضع حجر أساس الجامعة التكنولوجية ببهبيت الحجارة بمحافظة الغربية، بحضور الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، ولفيف من قيادات الهيئة الهندسية والمحافظة، وعدد من أعضاء لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب.
وصرح الدكتور محمود ذكي، بأن الجامعة حريصة على تقديم كل سبل الدعم للجامعة التكنولوجية الجديدة بما تمتلكه من كوادر متميزة من أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب الإمكانيات المادية وبما يخدم البرامج الدراسية المتميزة بتخصصاتها المختلفة التي ستقدمها الجامعة التكنولوجية الجديدة.
وأضاف أن الجامعة تحرص على المشاركة الفاعلة فى تنفيذ كل ما يخدم الوطن من مشروعات خدمية وتنموية، وتلبية متطلبات عملية التنمية وسوق العمل، وذلك في إطار رسالة ‏الجامعة بوصفها شريكًا رئيسيًا فى تنمية المجتمع.‏
جدير بالذكر أن الجامعة التكنولوجية الجديدة ستقام على مساحة 10000 متر مربع وتحتوي على المبنى التعليمي الذي يضم قاعات تدريس وفصولًا دراسية ومدرجًا كبيرًا وكافيتريا ومبنى الورش والمعامل ومبنى إداريًا ومكتبة وملاعب وساحة انتظار للسيارات.

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