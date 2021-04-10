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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

40 ألف موظف مرشح للانتقال للعاصمة الإدارية.. وجارٍ إرسال نتائج التقييم للوزارات

السبت 10/أبريل/2021 - 12:26 م
الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
أميرة ممدوح
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يواصل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تقييم الموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وقال الدكتور صالح الشيخ إن الجهاز يواصل تقييم الموظفين الذين تقوم جهاتهم بإرسال بياناتهم للجهاز لترشيحهم للانتقال للعاصمة، حيث انتهى مؤخرا من تقييم عدد 2296 موظفا، وذلك لتحديد احتياجاتهم التدريبية تمهيدا لإلحاقهم بالبرامج التدريبية التي ينفذها الجهاز لجميع المرشحين للانتقال، مشيرا إلى أن عدد الموظفين المرشحين للانتقال بلغ حتى الآن 40 ألفا و177 موظفا، وجارٍ إرسال نتائج التقييم إلى الوزارات والجهات المنتقلة.

وأضاف أن الموظفين الذين تم تقييمهم من عدة وحدات بالجهاز الإداري للدولة، منها وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، الأوقاف، الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتاج الحربي، البترول، البيئة، التجارة والصناعة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة، التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب الهيئة الوطنية للصحافة، جهاز حماية المستهلك، الهيئة المصرية للشراء الموحد، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وأوضح رئيس الجهاز أن الموظفين خضعوا لعدة اختبارات، منها اختبار في اللغتين العربية والإنجليزية إلى جانب اختبار الجدارات السلوكية، واختبار آخر لقياس المعلومات والمعارف العامة ومهارات إجادة الحاسب الآلي، مشيرا إلى أن جميع الاختبارات وأعمال التقييم تتم إلكترونيًا دون أي تدخل بشري، وتتم وفقًا للفلسفة التى أنشئت من أجلها المنظومة، وهي توفير آلية لضمان قياس موضوعي قدرات ومعارف الموظفين الذين يخضعون للتقييم.

تجدر الإشارة إلى أنّ مركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز يطبق الإجراءات الاحترازية تجنبا لانتشار فيروس كورونا.

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