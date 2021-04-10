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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

نماذج استرشادية للصف الأول الثانوي 2021

السبت 10/أبريل/2021 - 12:48 م
الصف الأول الثانوي
الصف الأول الثانوي
شيماء حسين
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احتلت نماذج استرشادية للصف الأول الثانوي 2021، والتي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عبر موقعها الرسمي أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على النماذج الاسترشادية للامتحانات إلكترونيا وموعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني وكيفية أدائها.

نماذج استرشادية للصف الأول الثانوي 2021

أربك فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين خلال فترة زمنية وجيزة نظام التعليم في جميع دول العالم، لذلك لجأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية إلى ابتكار نظام التعليم الهجين الذي يجمع بين الحضور وتلقي الدروس مباشرة من أعضاء هيئة التدريس بالمدارس وبين التعليم الالكتروني عن بعض لذلك أطلقت الوزارة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا)، لتحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية المحاكية الامتحانات النهائية ليستطيع الطلاب قياس مدى استيعابهم وفهمهم للمناهج الدراسية.

كيفية أداء امتحانات الصف الأول الثانوي 

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن اختبارات الصف الأول الثانوي ستكون ورقية وستعتمد على إقامة اختبارات شهرية للطلاب لتحديد مستواهم العلمي بدلا من امتحانات الفصل الدراسي الثاني وذلك بسبب ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يعمل على إضعاف الخلايا المناعة بالجسم ويتسبب في الوفاة الفورية عقب القضاء النهائي على أجهزة الجسم الحيوية تدريجيًا.

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موعد انعقاد امتحانات الصف الأول الثانوي لشهر إبريل

يبحث الطلاب حاليا على نماذج استرشادية للصف الأول الثانوي 2021 التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا على موقع الوزارة الرسمي للتدريب على أسئلة امتحان شهر إبريل المزمع انعقاده يوم 26 إبريل الجاري لتقييم الطلاب الشهري وذلك تفاديا لانتشار عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بجميع دول العالم ويحصد أرواح الملايين.

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