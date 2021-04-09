فيديو جديد.. محمد رمضان والدولارات أمام حمام السباحة

نشر الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جديد أمام حمام السباحة داخل منزله.وظهر محمد رمضان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات والصور الشهير "إنستجرام" وهو يعطي الكلب الخاص به عدد من الدولارات وانهالت التعلقيات بالهجوم عليه.وكان محمد رمضان قد نشر مؤخرا فيديو وهو يظهر مستلقيا داخل حمام سباحة وهو يلقي أوراقا "تبدو كالنقود" في الهواء وداخل حوض السباحة.