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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إحباط تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 04:48 م
إحباط تهريب أقراص
إحباط تهريب أقراص مخدرة
فاتن غلاب
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تمكن رجال جمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، مع راكب مصري قادم من إيطاليا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حياله بتحرير محضر جمركي.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من روما اشتبه أحمد سيد، مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصري قادم من إيطاليا أثناء دخوله الصالة لسداد الرسوم المقررة على تليفزيون ضمن أمتعته الشخصية.

وقامت كل من دينا حسن، مأمور الجمرك، وأميرة طلبة، مشرف الصالة، بتفتيش جيوب الجاكت الذى يرتديه، فتبين وجود 15 شريط كونترمال بإجمالى 150 و4 زجاجات كونترمال.

قرر عبدالعال نعمان، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

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