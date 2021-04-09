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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

افتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات المدنية بالمحافظات بدءا من غد

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:38 م
الداخلية
الداخلية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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قررت الداخلية افتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات المدنية اعتبارًا من غد السبت، وذلك على النحو التالي:

1- افتتاح سجل مدني أبو سمبل بمحافظة أسوان.

2- افتتاح سجل مدني الغردقة أول بمحافظة البحر الأحمر.

3- افتتاح سجلات مواليد الخارج لإدخال وقائع الأحوال المدنية للمصريين بالخارج بالإدارات التالية:

1- إدارة كفر الشيخ.

2- إدارة جنوب سيناء.

3- إدارة أسوان.

4- إدارة البحر الأحمر.

فضلا عن افتتاح مركز معلومات الأقصر لإدخال واقعات (الميلاد – الوفاة - الزواج – الطلاق)، لأهالي المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومي، ومركز معلومات قنا والذي كان يتولى تلك الأعمال توفيرًا للوقت والجهد.

يشار إلى أنه تم إفتتاح المقر الجديد لسجل مدني إسنا بمحافظة الأقصر الكائن بشارع ترعة أصفون بمدينة إسنا، والمزود بأجهزة تصوير وحاسب آلي لاستخراج مصدرات القطاع المميكنة وبطاقات الرقم القومى بدلًا من المقر القديم بالمساكن الشعبية بمدينة إسنا.

كما سيتم تمديد العمل حتى الساعة 9 مساءً، وذلك على النحو التالي:

1- مركز إصدار الغربية بمحافظة الغربية.

2- سجل مدني ديرمواس بمحافظة المنيا.

3- سجل مدني ملوى بمحافظة المنيا.

4- سجل مدني أبو قرقاص بمحافظة المنيا.

5- سجل مدنى ديروط بمحافظة أسيوط.

6- المقر النموذجي بمقر إدارة أسيوط بمحافظة أسيوط.

7- المركز النموذجي بإمبابةر بمحافظة الجيزة.

8- سجل مدني محرم بك بمحافظة الإسكندرية.

كما سيتم إضافة بعض الخدمات بالسجلات التالية:

1- مقر إدارة بنى سويف بمحافظة بنى سويف، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة.

2- مركز إصدار المنيا بمحافظة المنيا)، إضافة خدمة بطاقات عاجلة.

3- المقر النموذجي بمركز إصدار أسوان بمحافظة أسوان، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة.

4- المقر النموذجي بإدارة أسوان بمحافظة أسوان، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة.

5- سجل مدني مركز أسوان بمحافظة أسوان، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة.

6- سجل مدني طيبة بمحافظة الأقصر بمحافظة الأقصر، إضافة خدمة استخراج البطاقات.

وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل، لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي.


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