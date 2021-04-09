ليكملا علاقتهما الآثمة.. تقتل زوجها بيد عشيقها «الدجال» في سمالوط

ضبطت أجهزة الأمن، دجالا قتل مواطنا بمساعدة زوجته، وذلك بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا بلاغا يفيد بالعثور على جثة أحد الأشخاص بالطريق المار أمام إحدى القرى بمركز سمالوط، وأكد والده وفاة ابنه نتيجة حادث سير أثناء عودته من القاهرة، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـى وفاته.بالفحص تبين وجود شبهة جنائية فـى الوفاة، وأن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مشهور عنه القيام بأعمال السحر والشعوذة، مقيم بالمنيا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتباطه بعلاقة بزوجة المجنى عليه، واتفاقهما على استدراجه بحجة إيهامه بقدرته على علاج نجلهما عن طريق أعمال السحر والشعوذة والتخلص منه.وأضاف أنه لدى تقابله والمجنى عليه اعتدى عليه ما أدى إلى وفاته، واستولى منه على هاتفه المحمول "أرشد عنه "، كما أمكن ضبط زوجة المجنى عليه، واعترفت بارتكابها الواقعة بالاتفاق مع شريكها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.