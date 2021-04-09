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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«لوفتهانزا» تعتزم الاحتفاظ بعروض خدماتها الحصرية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:31 م
مجموعة لوفتهانزا
مجموعة لوفتهانزا
وكالات
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تعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران الاحتفاظ بعروض خدماتها الحصرية على الرغم من الخسائر الناجمة عن أزمة جائحة كورونا.

وقالت عضو مجلس الإدارة، كريستينا فورستر، في مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم الجمعة: "نخطط حاليا لجيل جديد من الدرجة الأولى"، مؤكدة أنه سيُجرى أيضا الاحتفاظ بصالة الدرجة الأولى المغلقة حاليا في فرانكفورت والدائرة الفخرية للمسافرين الدائمين.

وأكدت فورستر مجددا على خطة خفض مقاعد "درجة رجال الأعمال" في العديد من الطائرات لصالح الدرجة المتوسطة "الدرجة الاقتصادية المميزة"، وذلك بسبب قواعد السفر المشددة في الشركات الكبيرة.

وقالت فورستر: "في المستقبل سيكون هناك المزيد من رحلات العمل التي تنطبق عليها القواعد الداخلية للرحلات الاقتصادية، بما في ذلك الاقتصادي المميز، لهذا يتزايد الطلب على هذه الفئات، ونحن نستجيب لذلك".

وذكرت فورستر أنه لا يمكن حاليا تحديد نسبة عامة للمقاعد التي سيسري عليها التغيير، وقالت "يتعلق الأمر باستخدام الطائرة المناسبة بالتكوين المناسب على المسارات المناسبة".

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