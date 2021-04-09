غيّر دينه ليتزوج الملكة إليزابيث.. 10 معلومات عن الأمير فيليب
الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:20 م
مروة عنبرطباعة
أعلن قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، أن زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر يناهز 100 عام.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول الأمير فيليب:
- ولد الأمير فيليب في جزيرة كورفو في اليونان، في 10 يونيو 1921.
- هو دوق إدنبرة.
- الأمير فيليب هو ابن الأمير اليوناني آندرو والأميرة أليس أميرة بيتينبرج في الدنمارك.
- تزوج الأمير فيليب الملكة إليزابيث في عام 1947.
- تخلى الأمير فيليب عن ألقابه اليونانية والدنماركية ليتزوج الملكة إليزابيث، كما غير دينه ليتزوج الملكة إليزابيث.
- وصفه كاتب السيرة الملكية، جيلز براندريث، بأنه القوة الكامنة وراء العرش الداهية والثابتة والداعمة التي لا تفشل.
- يعد الأمير فيليب أقدم وأطول رفيق خدمة في التاريخ البريطاني، وفقا لصحيفة USA Today.
- وصفت إليزابيث زوجها بـ "القوة والبقاء طوال هذه السنوات".
- عاش الزوجان الملكيان في مساكن منفصلة بعد تقاعد فيليب من الخدمة الملكية عن عمر يناهز 96 عاما في عام 2017.
- كان فيليب يقضى معظم وقته في التنقل بين قصر باكنجهام وقلعة وندسور ووود فارم في نورفولك، حيث يقضي الجزء الأكبر من وقته في Wood Farm.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول الأمير فيليب:
- ولد الأمير فيليب في جزيرة كورفو في اليونان، في 10 يونيو 1921.
- هو دوق إدنبرة.
- الأمير فيليب هو ابن الأمير اليوناني آندرو والأميرة أليس أميرة بيتينبرج في الدنمارك.
- تزوج الأمير فيليب الملكة إليزابيث في عام 1947.
- تخلى الأمير فيليب عن ألقابه اليونانية والدنماركية ليتزوج الملكة إليزابيث، كما غير دينه ليتزوج الملكة إليزابيث.
- وصفه كاتب السيرة الملكية، جيلز براندريث، بأنه القوة الكامنة وراء العرش الداهية والثابتة والداعمة التي لا تفشل.
- يعد الأمير فيليب أقدم وأطول رفيق خدمة في التاريخ البريطاني، وفقا لصحيفة USA Today.
- وصفت إليزابيث زوجها بـ "القوة والبقاء طوال هذه السنوات".
- عاش الزوجان الملكيان في مساكن منفصلة بعد تقاعد فيليب من الخدمة الملكية عن عمر يناهز 96 عاما في عام 2017.
- كان فيليب يقضى معظم وقته في التنقل بين قصر باكنجهام وقلعة وندسور ووود فارم في نورفولك، حيث يقضي الجزء الأكبر من وقته في Wood Farm.