رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غيّر دينه ليتزوج الملكة إليزابيث.. 10 معلومات عن الأمير فيليب

الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:20 م
الأمير فيليب
الأمير فيليب
مروة عنبر
طباعة
أعلن قصر باكنجهام، اليوم الجمعة، أن زوج الملكة البريطانية إليزابيث الثانية الأمير فيليب فارق الحياة عن عمر يناهز 100 عام.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات حول الأمير فيليب:

- ولد الأمير فيليب في جزيرة كورفو في اليونان، في 10 يونيو 1921.
- هو دوق إدنبرة.
- الأمير فيليب هو ابن الأمير اليوناني آندرو والأميرة أليس أميرة بيتينبرج في الدنمارك.
- تزوج الأمير فيليب الملكة إليزابيث في عام 1947.
- تخلى الأمير فيليب عن ألقابه اليونانية والدنماركية ليتزوج الملكة إليزابيث، كما غير دينه ليتزوج الملكة إليزابيث.
- وصفه كاتب السيرة الملكية، جيلز براندريث، بأنه القوة الكامنة وراء العرش الداهية والثابتة والداعمة التي لا تفشل.
- يعد الأمير فيليب أقدم وأطول رفيق خدمة في التاريخ البريطاني، وفقا لصحيفة USA Today.
- وصفت إليزابيث زوجها بـ "القوة والبقاء طوال هذه السنوات".
- عاش الزوجان الملكيان في مساكن منفصلة بعد تقاعد فيليب من الخدمة الملكية عن عمر يناهز 96 عاما في عام 2017.
- كان فيليب يقضى معظم وقته في التنقل بين قصر باكنجهام وقلعة وندسور ووود فارم في نورفولك، حيث يقضي الجزء الأكبر من وقته في Wood Farm.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021

الحكومة تكشف حقيقة تقديم «منحة رمضان» لمستحقى «تكافل وكرامة»

تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر أبريل 2021 للموظفين

ليكملا علاقتهما الآثمة.. تقتل زوجها بيد عشيقها «الدجال» في سمالوط


الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع توفير الأراضي المطلوبة لإقامة مشروعات «حياة كريمة»

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة رفع صرف صحي الحما قبل تشغيل المشروع

image description

افتتاح 22 مسجدًا جديدًا في أسيوط

image description

استمرار شن الحملات على القطاعات الخدمية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه منفلوط المرشحة ضمن تطوير الريف المصري

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» تطورات حالة خالد النبوي: أجرى جراحة في القلب

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

الحكومة تكشف حقيقة تقديم «منحة رمضان» لمستحقى «تكافل وكرامة»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

الآن.. تردد قناة أون تايم سبورت| تردد القنوات المفتوحة الناقلة مباراة الأهلي اليوم

«جونسون اند جونسون» تبدأ قريبا تجارب لقاحها في الهند

ألمانيا تعتزم تشديد قانون الحماية من العدوى

تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد 2021.. وأبرز الضحايا هذا العام

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

الليلة.. حفل توزيع جوائز مسابقة يحيى حقى للرواية

الأحد.. حفل إطلاق كتاب «يهود مصر القديمة» بفيلا إبداع بالدقى

ندوة حول العلاقات الثقافية المصرية الإماراتية ببيت شعر الأقصر

«العُذيرة».. رواية تصور الإنسان بأحلامه ومآسيه