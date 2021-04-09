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الجمعة 09 أبريل 2021 الموافق 27 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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عالم
وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث
الجمعة 09/أبريل/2021 - 01:05 م
مروة عنبر
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أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل بوفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا.
الكلمات المفتاحية
وفاة
بريطانيا
الملكة اليزابيث
الامير فيليب
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