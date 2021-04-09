رابط تقديم المدارس اليابانية 2021.. تعرف على التفاصيل

رابط تقديم المدارس اليابانية 2021

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن من خلاله التقديم لمرحلتي رياض الأطفال KG و الصف الأول الإبتدائي، وذلك في المدارس اليابانية للعام الدراسي المقبل (2021 _ 2022) خلال الفترة من 8 إلى 25 أبريل الجاري، وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع الموظفين داخل مديريات التربية والتعليم خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والذي ينتشر بسرعة فائقة بين المواطنين.

خطوات التقديم الالكتروني للمدارس اليابانية 2021

يمكن من خلال الخطوات التالية التقديم الإلكتروني لمرحلتي رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائي :-





تسجيل الدخول عبر الموقع الذي خصصته وزارة التربية والتعليم لذلك من خلال هذا الرابط ( من هنا





اختيار أيقونة التقديم للمدارس اليابانية





كتابة بيانات الطالب المراد إلحاقه بالمدارس اليابانية





كتابة المرحلة المراد إلحاق الطالب بها ( KG ، الابتدائي)





اختيار المدرسة المراد إلحاق الطالب بها





كتابة بيانات ولي الامر كاملة





الضغط على زر حفظ





اقرأ أيضاً









المدارس اليابانية المتاح للتقديم العام المقبل 2021

أصبح رابط تقديم المدارس اليابانية 2021 هو قبلة أولياء الأمور الراغبين في إلحاق أبنائهم في مرحلة رياض الأطفال بالمدرسة اليابانية حيث تم الانتهاء بالفعل من 5 مدارس فقط هم:-





المدرسة اليابانية بـ 6 أكتوبر





المدرسة اليابانية بزهراء مدينة نصر





المدرسة اليابانية بالزقازيق





المدرسة اليابانية بالعريش

المدرسة اليابانية ببنها





يدير الكثير من المواطنين حاليا محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوالذي حظى على نسب مشاهدة عالية من قبل أولياء الأمور لإلحاق أبنائهم بمرحلة رياض الأطفال KG والصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2021 _ 2022، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات التقديم الإلكتروني وأبرز المدارس التي يمكن التقديم فيها.