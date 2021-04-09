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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس تشكيل عصابى سرق 2 مليون جنيه من رجل أعمال بالبحيرة

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:51 م
جريدة الدستور
البحيرة معوض هويدى
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قرر عبدالله السعيد وكيل النائب العام برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة حبس تشكيل عصابي مكون من 13 شخصًا 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة 2 مليون جنيه تحت تهديد السلاح من رجل أعمال أثناء سيره بسيارته بأحد الطرق الفرعية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة عقب تحصله على قيمة قسط قطعة أرض قام ببيعها.

وكان ضباط مباحث مديرية أمن البحيرة، قد تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي مكون من 13 شخصًا، يتزعمه سمسار، قاموا بتثبيت رجل أعمال، ونجله تحت تهديد السلاح، وسرقة 2 مليون جنيه، أثناء سيرة بأحد الطرق الفرعية بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وترجع الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة كوم حمادة بورد بلاغ من "حسن ج ا" مقيم بمحافظة الغربية بتعرضه لعملية سطو مسلح أثناء سيره بأحد الطرق الفرعية بدائرة المركز هو ونجله والمحامى الخاص به وسرقة مبلغ 2 مليون جنيه كان قد تحصل عليهم من بيع قطعة أرض خاصة به بدائرة مركز كوم حمادة.

وعلى الفور وجه الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي لسرعة ضبط مرتكبى الواقعة، وبسؤال المجنى عليه قال أنه عقب تحصله على أحد الأقساط الخاصة ببيع قطعة أرض قام ببيعها بدائرة المركز وأثناء سيره بأحد الطرق الفرعية اعترضه مجموعة من الأشخاص وقاموا بغلق الطريق بسيارتين ملاكى وتثبيتهم بالسلاح ثم استولوا على مبلغ 2 مليون جنيه قيمة قسط الأرض التى قام ببيعها.

وتوصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب تلك الواقعة تشكيل عصابى مكون من 13 شخصًا يتزعمه "عبد الرزق" وشهرته رزوقة السمسار الخاص ببيع قطعة الأرض الزراعية الخاصة، بالمجنى عليه، وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والأسلحة المستخدمة فى الواقعة، ومبلغ مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه تحريات فريق البحث اعترفوا بارتكابهم الواقعة عن طريق الاشتراك مع السمسار الخاص ببيع قطع الأرض الذى أمدهم بتحصل المجنى عليه على مبلغ 2 مليون جنيه وخط سيره، حيث تم تتبعه وتثبيته والاستيلاء على الأموال الخاصة به.

تم تحرير المحضر اللازم وجارى العرض على النيابة العامة.

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