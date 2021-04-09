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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

دمشق تحتضن أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتحول الرقمي بمشاركة عربية وأجنبية

الجمعة 09/أبريل/2021 - 12:10 م
جريدة الدستور
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انطلقت اليوم الجمعة في العاصمة السورية دمشق أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتحول الرقمي تحت عنوان "سوريا والتحول الرقمي الفرص والتحديات"، بمشاركة العديد من الدول العربية والأجنبية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية سانا أنه يشارك في فعاليات المؤتمر خبراء وهيئات ومراكز بحثية من دول "مصر، الإمارات، السعودية، سلطنة عمان، تونس، الجزائر، العراق، الأردن، لبنان، الكويت، اليمن، البحرين، روسيا، النمسا، اليونان، الهند، وسويسرا"، إضافة إلى الجهات السورية الحكومية والخاصة التي تعنى بالتحول الرقمي.

ويناقش المشاركون خلال جلسات المؤتمر محاور عدة تتعلق بـالتحول الرقمي في سوريا واستراتيجيته ودور تقنياته في التنمية المستدامة وحتمية التطبيق ما بين الفرص والتحديات والسياسات والمؤشرات للتحول الرقمي في المنطقة العربية ومخاطر اقتصاد الظل وأمن المعلومات.

كما سيبحث المشاركون تقنية "بلوك تشين" والدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية وأثرها على الاقتصاد والتشاركية بين القطاع العام والخاص إضافة إلى محاور السياسة النقدية والمصرفية في ظل التحول الرقمي ومدى توافر أبعاد ثقافة هذا المجال في المنظمات السورية ومؤشرات قطاع الاتصالات في سورية.

ويعد المؤتمر الدولي للتحول الرقمي ملتقى علميًا مهنيًا ودوريًا يجمع الباحثين والخبراء مع صناع القرار والمستثمرين ويعمل على ترسيخ العمل الدولي لتحقيق النجاح في التحول الرقمي للبلدان وتسليط الضوء على أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا.

يذكر أن الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للتحول الرقمي أقيمت في الإمارات عام 2017 والثانية في مصر عام 2018.

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