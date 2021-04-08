الشرطة الإيطالية تضبط نحو مليار يورو في عملية استهدفت «مافيات النفط»

اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، عشرات الأشخاص، بينهم وريثة تاجر نفط ثري، بعد تصديها لمخطط احتيالي لعصابات المافيا للاتجار بالنفط بطرق غير شرعية.وأدت "عملية مافيات البترول" إلى اعتقال 50 مشتبها به، وضبط أصول بقيمة مليار يورو تتعلق بتبييض أموال واحتيال ضريبي من خلال المنتجات النفطية.وقال مدعون عامون في بيان إن المخططات المتعددة المزعومة لعصابات مافيا ندرانغيتا في نابولي أظهرت "التآزر الشرير بين المافيا ومجرمين من ذوي الياقات البيضاء".وأضاف المدعون في نابولي وروما ومقاطعتين في كالابريا، حيث تتمركز مافيا ندرانغيتا، أن أكثر من 173 مليون يورو تم تبييضها في صفقات نفطية حققت بها الشرطة منذ عام 2015.وشارك أكثر من ألف شرطي في العملية في وقت مبكر الخميس، حيث قاموا بضبط ممتلكات وشركات وأموال نقدية بقيمة مليار يورو.وكشف التحقيق "التلاقي الهائل" بين عصابات مافيا مختلفة اجتمعت للقيام بعمليات استيراد لمنتجات نفطية وتسويقها بشكل غير قانوني، في حين يتم تبييض العائدات من خلال شركات وهمية.وتجنب المشتبه بهم دفع الضرائب من خلال تغيير العلامات التجارية لواردات وصادرات منتجات نفطية بشكل احتيالي، في حين كانت سلسلة من الشركات الوهمية تقوم بتسجيل حسابات وعمليات دفع لمنتجات غير موجودة بما يتيح لعصابات المافيا تبييض عائدات نشاطاتهم الاحتيالية.وفي واحد من مخططات مافيا ندرانغيتا، يشمل 12 شركة وثلاثة مستودعات نفطية و37 محطة محروقات، كان يتم الاتجار بمنتجات نفطية وتوزيعها في الأسواق دون دفع ضرائب، وبين عامي 2018 و2019 نجح المشتبه بهم في تجنب دفع 5،8 مليون يورو كضرائب.وفي نابولي وروما، استهدفت الشرطة عصابة "موكشا" التي توصف بأنها من "أخطر" العصابات الايطالية ضمن مافيا كامورا الإجرامية في نابولي.وهذه العصابة تحترف إقامة روابط مع شخصيات من القطاعين العام والخاص للمساعدة في استثمار عائدات غير شرعية في القنوات الاقتصادية القانونية، وفق الادعاء.وفي مخطط آخر تحالفت العصابة مع آنا بيتوتزي، وهي مغنية سابقة وأرملة تاجر نفط، ورثت شركة نفط تعاني من مصاعب مالية، ووفق الادعاء فإن الدفعات النقدية من الأموال المغسولة والشركات الوهمية التي تقدم فواتير مزيفة، ساعدت على ارتفاع أعمال شركتها من تسعة ملايين يورو إلى 370 مليونا في ثلاث سنوات.وبيتوتزي، التي كانت من بين الذين جرى اعتقالهم الخميس، كان قد عثر معها على 300 ألف يورو من الأموال النقدية عند توقيف سيارتها الرولز رويس عام 2019 وهي في طريقها إلى مهرجان كان، كما تم ضبط 1،4 مليون يورو لاحقا في فندقها في ميلانو.ويرتبط التحقيق في مخططات الاحتيال النفطي لعصابات ندرانغيتا بعملية واسعة النطاق ضد المافيا بدأت في ديسمبر عام 2019، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 300 شخص.ومعظم الذين ألقي القبض عليهم حينها في أكبر مداهمة للشرطة الايطالية منذ سنوات يحاكمون في قضايا تشمل القتل والاتجار بالمخدرات والابتزاز وتبييض الأموال وإساءة استخدام المناصب.