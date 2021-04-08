رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الشرطة الإيطالية تضبط نحو مليار يورو في عملية استهدفت «مافيات النفط»

الخميس 08/أبريل/2021 - 08:37 م
الشرطة الإيطالية
الشرطة الإيطالية مافيات النفط
وكالات
طباعة
اعتقلت الشرطة الإيطالية، اليوم الخميس، عشرات الأشخاص، بينهم وريثة تاجر نفط ثري، بعد تصديها لمخطط احتيالي لعصابات المافيا للاتجار بالنفط بطرق غير شرعية.

وأدت "عملية مافيات البترول" إلى اعتقال 50 مشتبها به، وضبط أصول بقيمة مليار يورو تتعلق بتبييض أموال واحتيال ضريبي من خلال المنتجات النفطية.

وقال مدعون عامون في بيان إن المخططات المتعددة المزعومة لعصابات مافيا ندرانغيتا في نابولي أظهرت "التآزر الشرير بين المافيا ومجرمين من ذوي الياقات البيضاء".

وأضاف المدعون في نابولي وروما ومقاطعتين في كالابريا، حيث تتمركز مافيا ندرانغيتا، أن أكثر من 173 مليون يورو تم تبييضها في صفقات نفطية حققت بها الشرطة منذ عام 2015.

وشارك أكثر من ألف شرطي في العملية في وقت مبكر الخميس، حيث قاموا بضبط ممتلكات وشركات وأموال نقدية بقيمة مليار يورو.

وكشف التحقيق "التلاقي الهائل" بين عصابات مافيا مختلفة اجتمعت للقيام بعمليات استيراد لمنتجات نفطية وتسويقها بشكل غير قانوني، في حين يتم تبييض العائدات من خلال شركات وهمية.

وتجنب المشتبه بهم دفع الضرائب من خلال تغيير العلامات التجارية لواردات وصادرات منتجات نفطية بشكل احتيالي، في حين كانت سلسلة من الشركات الوهمية تقوم بتسجيل حسابات وعمليات دفع لمنتجات غير موجودة بما يتيح لعصابات المافيا تبييض عائدات نشاطاتهم الاحتيالية.

وفي واحد من مخططات مافيا ندرانغيتا، يشمل 12 شركة وثلاثة مستودعات نفطية و37 محطة محروقات، كان يتم الاتجار بمنتجات نفطية وتوزيعها في الأسواق دون دفع ضرائب، وبين عامي 2018 و2019 نجح المشتبه بهم في تجنب دفع 5،8 مليون يورو كضرائب.

وفي نابولي وروما، استهدفت الشرطة عصابة "موكشا" التي توصف بأنها من "أخطر" العصابات الايطالية ضمن مافيا كامورا الإجرامية في نابولي.

وهذه العصابة تحترف إقامة روابط مع شخصيات من القطاعين العام والخاص للمساعدة في استثمار عائدات غير شرعية في القنوات الاقتصادية القانونية، وفق الادعاء.

وفي مخطط آخر تحالفت العصابة مع آنا بيتوتزي، وهي مغنية سابقة وأرملة تاجر نفط، ورثت شركة نفط تعاني من مصاعب مالية، ووفق الادعاء فإن الدفعات النقدية من الأموال المغسولة والشركات الوهمية التي تقدم فواتير مزيفة، ساعدت على ارتفاع أعمال شركتها من تسعة ملايين يورو إلى 370 مليونا في ثلاث سنوات.

وبيتوتزي، التي كانت من بين الذين جرى اعتقالهم الخميس، كان قد عثر معها على 300 ألف يورو من الأموال النقدية عند توقيف سيارتها الرولز رويس عام 2019 وهي في طريقها إلى مهرجان كان، كما تم ضبط 1،4 مليون يورو لاحقا في فندقها في ميلانو.

ويرتبط التحقيق في مخططات الاحتيال النفطي لعصابات ندرانغيتا بعملية واسعة النطاق ضد المافيا بدأت في ديسمبر عام 2019، وأسفرت عن اعتقال أكثر من 300 شخص.

ومعظم الذين ألقي القبض عليهم حينها في أكبر مداهمة للشرطة الايطالية منذ سنوات يحاكمون في قضايا تشمل القتل والاتجار بالمخدرات والابتزاز وتبييض الأموال وإساءة استخدام المناصب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: إنتاج 60 مليون جرعة سنويًا من لقاح «سينوفاك» سنويًا

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

رابط تسجيل تكافل وكرامة 2021 بالرقم القومي

أسعار الذهب فى مصر اليوم الخميس 4-8-2021


الصور

image description

إزالة 320 حالة تعد على نهر النيل في دمياط (صور)

image description

جامعة أسيوط: الدولة الجديدة داعمة للشباب المبدع بمختلف المجالات

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع الصرف الصحى بالمحمودية

image description

جامعة أسيوط تفتتح معرض «ما وراء الصورة» لكلية الفنون الجميلة والمؤسسة اليابانية

image description

«شعراوي» ومحافظ الغربية يفتتحان تطوير ميدان المحطة ويضعان حجر أساس فندق

الأكثر قراءة

أمريكا تعلن رفضها أى إجراءات أحادية فى أزمة سد النهضة

إرساء للعدالة.. قاضى أسوان: «رن هاتفه فأصدر حكمًا على نفسه»

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 7 أبريل 2021

دافعت عن شرفها حتى الموت.. مفاجأة فى تقرير الطبيب الشرعى «للطفلة ريماس»

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

حجز مواعيد الكشف الطبى لطالبى الحصول على سيارة معفاه من الجمارك

إسبانيا تتراجع عن فرض وضع الكمامة على الشاطئ

جدول مواعيد القطارات 2021 في رمضان

الطيران السعودي الدولي اليوم| آخر أخبار الطيران بين مصر والسعودية 2021 بالتفصيل

أيام زمان

اعتزلت في أوج تألقها.. حكاية الفنانة إيمان الطوخى

«نشبت بينهما خلافات».. حكاية العندليب مع نجلاء فتحي

«تدخلت المحكمة لحل أزمة المايو».. مأساة البدايات الفنية لـ شادية

«فيلسوف الضحك».. كيف نجح محمد رضا فى امتصاص غضب الجمهور؟

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
مصر وإثيوبيا.. نظرة إلى التاريخ «1-2»
مدحت بشاى
من وحى موكب الحضارة
أحمد بهاء الدين شعبان
النيل.. قراءة فى كتاب مُهم «1»
جلال حمام
التاريخ والحاضر يلتقيان على أرض المحروسة
المزيد

الثقافة

«امرأة تزني مع كبش».. الحقيقة وراء خرافة عبادة المصريين القدماء للحيوانات

«هذه حكايته مع الصحافة».. سعيد شيمي يحكي أسرار سامي السلاموني

«حنين مبعثر» و«دياسبورا».. جديد دار عناوين بوكس للنشر

ندوة تثقيفية احتفالا بيوم الصحة العالمي في متحف قصر المنيل