لخلاف بين عائلتين.. مصرع عامل أصيب بـ4 طلقات في مشاجرة بفرشوط

لقي عامل مصرعه بعد إصابته بأربع طلقات نارية، اليوم الخميس، في تجدد خلافات عائلية بفرشوط بمحافظة قنا.و تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة فرشوط يفيد بمصرع "م. س. ا"، 36 عاما، بعد إصابته بـ 4 طلقات في تجدد خلافات عائلية بين عائلتي الشيخ والرفاعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.