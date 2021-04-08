لخلاف بين عائلتين.. مصرع عامل أصيب بـ4 طلقات في مشاجرة بفرشوط
الخميس 08/أبريل/2021 - 05:57 م
قنا: إسلام البكريطباعة
لقي عامل مصرعه بعد إصابته بأربع طلقات نارية، اليوم الخميس، في تجدد خلافات عائلية بفرشوط بمحافظة قنا.
و تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة فرشوط يفيد بمصرع "م. س. ا"، 36 عاما، بعد إصابته بـ 4 طلقات في تجدد خلافات عائلية بين عائلتي الشيخ والرفاعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
و تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة فرشوط يفيد بمصرع "م. س. ا"، 36 عاما، بعد إصابته بـ 4 طلقات في تجدد خلافات عائلية بين عائلتي الشيخ والرفاعية، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فرشوط المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.