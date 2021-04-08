موقع وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية 2021 للامتحانات الشهرية









رابط موقع وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية 2021





وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤخرا موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا )، يمكن الحصول على النماذج الاسترشادية للامتحانات الشهرية لتقييم مستوى الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني وذلك للتدريب عليها لتحصيل درجات أفضل وذلك في ظل نظام التعليم عن بعد الذي ابتكرته الوزارة مؤخرا لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة خلال فترة زمنية وجيزة حيث يقضي على الخلايا المناعية وتتسبب في الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية في الجسم.





خطوات الحصول على النماذج الاسترشادية للامتحانات





يمكن لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية الحصول على نماذج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الاسترشادية للامتحانات بإتباع الخطوات التالية:-





تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم من خلال هذا الرابط ( من هنا





الضغط على أيقونة النماذج الاسترشادية للامتحانات





اختيار المرحلة التعليمية المراد الحصول على نماذجها الاسترشادية





تحديد الفصل الدراسي ( الأول، الثاني)





تحميل النماذج الاسترشادية للامتحانات





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مواعيد امتحانات شهر أبريل





أصبح رابط موقع وزارة التربية والتعليم النماذج الاسترشادية 2021 قبلة الطلاب للتدريب على أسئلة الامتحان قبل انعقاد امتحانات شهر إبريل يوم الاثنين 26 أبريل والتي من شأنها تقييم مستوى الطلاب ومدى استيعابهم للمناهج الدراسية في ظل التعليم عن بعد الذي ابتكرته الوزارة مؤخرا لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا الذي أجبر الجميع على التباعد الاجتماعي لتجنب انتشار العدوى.

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل عن رابطوالذي حظي على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على النماذج الاسترشادية للامتحانات إلكترونيا.