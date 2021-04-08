«مرأة المحامين» تختتم ورشة عمل حول الإشكاليات العملية للأحوال الشخصية

انتهت لجنة المرأة بنقابة المحامين، برئاسة فاطمة الزهراء غنيم؛ بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، من عقد ورشة العمل الثانية حول الإشكاليات العملية لقانون الأحوال الشخصية، على مدار يومين 6،7 من الشهر الجاري.وقالت فاطمة الزهراء غنيم، مقرر لجنة المرأة، إن ورشة العمل الثانية عقدت بالجامعة الأمريكية على مدار يومين؛ من الساعة التاسعة صباحًا وحتى السادسة مساءً، مشيرة إلى أن الورشة هذه المرة ضمت (10) محاميات ومحاميين، من المتخصصين في الأحوال الشخصية لرفع كفاءتهم.وأضافت مقرر لجنة المرأة، أن ورشة العمل الثانية حضر فيها كل من هند عبدالمعطي، عضو مجلس قنا ومقرر لجنة المرأة بها، وحسناء السمبسكاني، وكيل "فرعية بورسعيد" ومقرر لجنة المرأة، ومصطفى رمضان، أمين عام "فرعية جنوب أسيوط"، إلى جانب محامين ومحاميات من القليوبية وشمال القاهرة، وجنوب القاهرة والجيزة.