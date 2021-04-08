حكومة أيرلندا الشمالية تعقد اجتماعا مع تصاعد أعمال الشغب

من المقرر أن تعقد حكومة أيرلندا الشمالية اجتماعا لمناقشة اندلاع لأعمال شغب وعنف في الشوارع، وتصاعدت لتتحول إلى اشتباكات طائفية وهجمات على الشرطة وخطف حافلة وإضرام النيران فيها.وجاءت أعمال العنف وسط تنامي الإحباط بين الموالين لبريطانيا بسبب القيود التي فرضت على التجارة مع باقي المملكة المتحدة بعد خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.وكان كثيرون قد حذروا أن تلك القيود قد تتسبب في خروج احتجاجات عنيفة.وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه يشعر "بقلق عميق" حيال أعمال العنف التي تسببت في إصابة العشرات من أفراد الشرطة في الأيام الماضية.وقال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إنه قلق من مشاهد العنف التي يراها في أيرلندا الشمالية.وأضاف لمحطة "سكاي نيوز" اليوم الخميس "بالطبع نحن قلقون، سبيل الخروج من ذلك هو الحوار وأحث كل الأطراف على الانخراط في مثل هذا الحوار".