الفاكهة والدواجن يرفعان معدل التضخم الشهري 0.6% في مارس

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل التضخم لشهر مارس 2021 بنسبة 0.6% عن الشهر السابق عليه، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 110.9 نقطة لشهر مارس 2021.وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة 7.1%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.7%، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.9%، مجموعة الخضروات بنسبة 0.7%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 0.5% ومجموعة الألبان والجبن والبيضبنسبة 0.5% هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 1.1% ومجموعة خدمات النقل بنسبة 0.4%.فيما سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.8% لشهر مارس 2021 مقابل 4.6% لنفس الشهـر من العام السابق.