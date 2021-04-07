we .. رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي

رابط استعلام فاتورة التليفون الأرضي



وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها تعطي فترة سماح شهر بعد إعلان الفاتورة المقرر دفعها، وإذا تجاوز العميل تلك الفترة سيتحول الخط المنزلى إلى استقبال فقط، وسيتم قطع خدمة الإنترنت إذا كان المواطن مشترك بهذه الخدمة، وسيتم فرض غرامة تأخير من قبل الشركة لعدم إلتزام العميل بدفع الفاتورة في الموعد المحدد، ولديكم كافة خطوات الاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي وطريقة السداد، كما هو موضح بالتالي:



- يقوم المواطن بالدخول على رابط الموقع الإلكترونى للشركة المصرية للاتصالات وهو



- بعد ذلك يقوم المواطن بكتابة كود المنطقة، ورقم التليفون.



- ثم يضغط المواطن على زر أظهر الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق على فاتورة التليفون.



تابع أيضاً: وأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أنها تعطي فترة سماح شهر بعد إعلان الفاتورة المقرر دفعها، وإذا تجاوز العميل تلك الفترة سيتحول الخط المنزلى إلى استقبال فقط، وسيتم قطع خدمة الإنترنت إذا كان المواطن مشترك بهذه الخدمة، وسيتم فرض غرامة تأخير من قبل الشركة لعدم إلتزام العميل بدفع الفاتورة في الموعد المحدد، ولديكم كافة خطوات الاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضي وطريقة السداد، كما هو موضح بالتالي:- يقوم المواطن بالدخول على رابط الموقع الإلكترونى للشركة المصرية للاتصالات وهو https:billing.te.egar-EG - بعد ذلك يقوم المواطن بكتابة كود المنطقة، ورقم التليفون.- ثم يضغط المواطن على زر أظهر الفواتير، ليظهر المبلغ المستحق على فاتورة التليفون.





سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 8-4-2021 (dostor.org)



وقدمنا لكم خلال التقرير السابق، كافة التفاصيل عن موقع المصرية للاتصالات we للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضى وطريقة السداد، ومن الممكن أن يستخدم المواطن الفيزا كرت، لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وتوفر الشركة المصرية للاتصالات، الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي. وقدمنا لكم خلال التقرير السابق، كافة التفاصيل عن موقع المصرية للاتصالات we للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضى وطريقة السداد، ومن الممكن أن يستخدم المواطن الفيزا كرت، لتسديد الفاتورة على الموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وتوفر الشركة المصرية للاتصالات، الخط الساخن وهو 111، للاستفسار عن فواتير التليفون الأرضي.

تقدم «الدستور» تقرير عن موقع المصرية للاتصالات we للاستفسار عن فاتورة التليفون الأرضى والسداد، ونستعرض لكم جميع المعلومات عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وطريقة السداد، وقالت الشركة المصرية للاتصالات إنه يمكن الاستعلام ودفع الفواتير من خلال الموقع الإلكتروني التابع لها، ومن الممكن أن يقوم المواطنين بالتوجه إلى إحدي فروع الشركة المتوفرة في أنحاء المحافظات على مستوي الجمهورية.وتقوم الحكومة المصرية بتطوير المنظومة التكنولوجية في جميع الجهات والوزارات، لمواكبة التطور التكنولوجي الموجود في دول العالم المتقدمة، وبهدف التسهيل على المواطنين المصريين، في ظل الظروف التي تعاني منها الدولة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.