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الخميس 08 أبريل 2021 الموافق 26 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 8-4-2021

الخميس 08/أبريل/2021 - 05:21 ص
الدرهم الإماراتي
الدرهم الإماراتي
هبه محمد
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شهدت عملة الدرهم الإماراتي حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الفترة الأخيرة بالبنوك المصرية، ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين، عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر، ويكشف لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 8-4-2021.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 8-4-2021 في البنوك المصرية

1 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
تداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.

2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.

3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.

4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.

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5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.

6 - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.

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