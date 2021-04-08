سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 8-4-2021
الخميس 08/أبريل/2021 - 05:21 ص
هبه محمدطباعة
شهدت عملة الدرهم الإماراتي حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الفترة الأخيرة بالبنوك المصرية، ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين، عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر، ويكشف لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 8-4-2021.
تداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.
2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.
4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 8-4-2021 في البنوك المصرية1 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري
تداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.
2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري
وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي
وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.
4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر
وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.
تابع أيضاً:
تفاصيل مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى 2021 (dostor.org)
5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.
6 - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.
5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.
6 - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي
وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.