سعر الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 8-4-2021

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 8-4-2021 في البنوك المصرية

1 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري



2 - سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

3 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي

4 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر

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5 - سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.



6 - سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه. سجل سعر الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.وتداول سعر الدرهم الإماراتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.25 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.

شهدت عملة الدرهم الإماراتي حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في الفترة الأخيرة بالبنوك المصرية، ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت بموقع "جوجل" من قبل المواطنين والمستثمرين، عن سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر، ويكشف لكم "الدستور" في تقريرة اليومي كافة التفاصيل والأسعار التي تشمل سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 8-4-2021.تداول سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.26 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.وشهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.24 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك الاستثمار العربي اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.29 جنيه.وشهد سعر الدرهم الإماراتي في بنك مصر اليوم أمام الجنيه المصري، في بداية التعاملات اليومية، نحو ما يقرب إلى حوالي 4.23 جنيه للشراء، أما سعر البيع فبلغ نحو 4.28 جنيه.