موقع وزارة الصحة لتسجيل الحصول على لقاحات كورونا
الأربعاء 07/أبريل/2021 - 09:48 م
الدستورطباعة
يبحث المواطنون على مؤشر البحث جوجل عن موقع وزارة الصحة لتسجيل الحصول على لقاحات كورونا، ونستعرض لكم خلال التقرير التالي جميع التفاصيل الخاصة بالموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، حتي يتمكن المواطنين من التسجيل للحصول على لقاحات فيروس كورونا، التي وفرتها الدولة، لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الصحة، إن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد هم الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام، أما الفئات الأكثر عرضة تأثرًا بالإصابة حال حدوثها، هم المصابين بأمراض مزمنة، مثل "السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الصدر المزمنة، مرضى الفشل الكلوي، والمرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية، ومرضى الأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة".
نقدم لكم كافة المعلومات عن موقع وزارة الصحة، لتسجيل الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، ولديكم خلال التقرير التالي جميع التفاصيل كما هو موضح كالتالي:
- يجب على المواطنين الذين هدفهم تسجيل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، وهو https:egcovac.mohp.gov.eg#home.
- ثم الضغط على ايقونة تسجيل لطلب اللقاح.
- بعد ذلك يختار المواطن الفئة التي ينتمي إليها، ويشترط الموقع عدم تسجيل لمن هو دون 18 عامًا، ويجب على العاملين بالقطاع الطبي عليهم احضار ما يثبت طبيعة العمل على سبيل المثال وليس الحصر "كارنية النقابة، بيان حالة وظيفية، خطاب من جهة العمل".
وقالت وزارة الصحة، إن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد هم الأطقم الطبية المعنية بتشخيص وعلاج حالات الفيروس، تليها الأطقم الطبية بشكل عام، أما الفئات الأكثر عرضة تأثرًا بالإصابة حال حدوثها، هم المصابين بأمراض مزمنة، مثل "السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض الصدر المزمنة، مرضى الفشل الكلوي، والمرضى ناقصي المناعة سواء بسبب أمراض أو أدوية، ومرضى الأورام، وكبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة".
موقع وزارة الصحة لتسجيل الحصول على لقاحات كورونا
نقدم لكم كافة المعلومات عن موقع وزارة الصحة، لتسجيل الحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد، ولديكم خلال التقرير التالي جميع التفاصيل كما هو موضح كالتالي:
- يجب على المواطنين الذين هدفهم تسجيل الحصول على لقاحات فيروس كورونا، وهو https:egcovac.mohp.gov.eg#home.
- ثم الضغط على ايقونة تسجيل لطلب اللقاح.
- بعد ذلك يختار المواطن الفئة التي ينتمي إليها، ويشترط الموقع عدم تسجيل لمن هو دون 18 عامًا، ويجب على العاملين بالقطاع الطبي عليهم احضار ما يثبت طبيعة العمل على سبيل المثال وليس الحصر "كارنية النقابة، بيان حالة وظيفية، خطاب من جهة العمل".
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- بعد ذلك يقوم المواطن باختيار العاملين في القطاع الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو الفئات الأخري.
- ثم يجب على المواطن كتابة البيانات المطلوبة، وهي لغة التواصل، والاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، وبلد الجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها، والقسمالمركز الذي ترغب بالحصول على اللقاح به.
- ثم اختيار "هل تقدم الخدمة الطبية، وهل تعاني من الأمراض المزمنة".
- بعد ذلك كتابة البريد الإلكتروني، والتحقق من رقم هاتفك المحمول، ثم يصل المواطن رسالة رمز التحقق، وثم كتابة الهاتف الأرضي "ادخل كود المحافظة قبل الرقم"، رقم هاتف محمول أخر "11 رقم"، بعد ذلك يضغط المواطن على استكمال.
- بعد ذلك يقوم المواطن باختيار العاملين في القطاع الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو الفئات الأخري.
- ثم يجب على المواطن كتابة البيانات المطلوبة، وهي لغة التواصل، والاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، وبلد الجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها، والقسمالمركز الذي ترغب بالحصول على اللقاح به.
- ثم اختيار "هل تقدم الخدمة الطبية، وهل تعاني من الأمراض المزمنة".
- بعد ذلك كتابة البريد الإلكتروني، والتحقق من رقم هاتفك المحمول، ثم يصل المواطن رسالة رمز التحقق، وثم كتابة الهاتف الأرضي "ادخل كود المحافظة قبل الرقم"، رقم هاتف محمول أخر "11 رقم"، بعد ذلك يضغط المواطن على استكمال.