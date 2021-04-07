موقع وزارة الصحة لتسجيل الحصول على لقاحات كورونا

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- بعد ذلك يقوم المواطن باختيار العاملين في القطاع الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو الفئات الأخري.- ثم يجب على المواطن كتابة البيانات المطلوبة، وهي لغة التواصل، والاسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، وبلد الجنسية، والرقم القومي، وتاريخ الميلاد، والنوع، والمحافظة التي ترغب بالحصول على اللقاح بها، والقسمالمركز الذي ترغب بالحصول على اللقاح به.- ثم اختيار "هل تقدم الخدمة الطبية، وهل تعاني من الأمراض المزمنة".- بعد ذلك كتابة البريد الإلكتروني، والتحقق من رقم هاتفك المحمول، ثم يصل المواطن رسالة رمز التحقق، وثم كتابة الهاتف الأرضي "ادخل كود المحافظة قبل الرقم"، رقم هاتف محمول أخر "11 رقم"، بعد ذلك يضغط المواطن على استكمال.