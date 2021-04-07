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الأربعاء 07 أبريل 2021 الموافق 25 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انطلاق مبادرة «هنشتريها بدل مانرميها» بالبحيرة

الأربعاء 07/أبريل/2021 - 08:06 م
هنشتريها بدل مانرميها
هنشتريها بدل مانرميها
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة رفع كفاءة آلية جمع القمامة وإعادة تدويرها ومعالجتها لتستخدم بشكل آمن وبذل أقصى جهد ممكن مع المتابعة الجيدة للمنظومة لتطبيقها على مستوى المحافظة والاهتمام بالمنظر الجمالي والحضارى.

فى سياق متصل، انطلقت فعاليات مبادرة بإيدينا نحليها هنشتريها بدل مانرميها برئاسة عماد الدكروري، رئيس مركز ومدينة كوم حمادة، بالتنسيق مع الشركة العربية المتحدة للمقاولات وأعمال النظافة ومصنع تدوير القمامة بكوم حمادة وإدارات "البيئة - الشئون القانونية - المركبات، لإحداث نقلة نوعية كبيرة فى تطبيق منظومة النظافة وللعمل على اختفاء مقالب القمامة من معظم مراكز المحافظة من خلال كرفانات لشراء ورفع المخلفات بكفاءة وفاعلية من المنبع "مخلفات عضوية-مخلفات صلبة" بالعديد من الأحياء بالتعاون مع الجهات والأجهزة المعنية.

كما أكد محافظ البحيرة أهمية استمرار العمل لتفعيل منظومة إدارة المخلفات واستغلالها الاستغلال الأمثل الذي يحولها إلى طاقة وينعكس بشكل إيجابي على المواطن المصري وتحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين.

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