واشنطن تتعهد بسحب جزء من قواتها فى العراق

أعلن مستشار الأمن القومي العراقي، اليوم الأربعاء، أن الجانب الأمريكي تعهد خلال الحوار الاستراتيجي بسحب بعض قواته من العراق.وفى وقت سابق من اليوم، انطلقت الجولة الثالثة من الحوار الستراتيجي العراقي الأمريكي، وفقا لوكالة واع.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، إن الجولة الثالثة من الحوار الاستراتيجي العراقى الأمريكى انطلقت عبر تقنية الاتصال المرئي.وأضاف الصحاف أن وزير الخارجية فؤاد حسين ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن افتتحا جلسة الحوار الاستراتيجي.