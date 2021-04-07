مجموعة العشرين تمدد تعليق ديون الدول الفقيرة 6 أشهر

أعلنت مجموعة العشرين خلال اجتماع افتراضي ترأسته إيطاليا الأربعاء تمديد تعليق ديون الدول الأكثر فقرا التي تضررت بشدة من جائحة فيروس كورونا، لستة أشهر اضافية حتى نهاية عام 2021.وصرح وزير الاقتصاد الإيطالي دانييلي فرانكو للصحافيين "قررنا تمديد مبادرة تعليق خدمة ديون الدول الأكثر ضعفا حتى نهاية 2021"، موضحا أنه التمديد "الأخير".وطلبت المجموعة من صندوق النقد الدولي منح قروض جديدة للدول الأكثر فقرا المتضررة من الوباء.