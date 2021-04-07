«الطاقة الذرية»: سنواصل أداء دورنا الفني في الاتفاق النووي الإيراني

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الأربعاء، أنها ستواصل أداء دورها الفني الذي لا غنى عنه في الاتفاق النووي الإيراني.وفي سياق متصل، شاركت الولايات المتحدة في محادثات بالعاصمة النمساوية فيينا في محاولة لإحياء الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع قوى دولية، وانحسبت منه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.وقال الرئيس الأمريكي جو بادين إنه يريد العودة إلى الاتفاق النووي التاريخي.وتسعى الدول الست الأخرى الموقعة على الاتفاق إلى إيجاد طريقة تجعله يرفع العقوبات التي فرضها سلفه ترامب، وإقناع إيران بالعودة إلى القيود الواردة في الاتفاق على برنامجها النووي.