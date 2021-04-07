«الأدوية الأوروبية»: فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق آثاره الجانبية

أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق بكثير آثاره الجانبية، وفق قناة العربية.وأشارت الوكالة إلى أن الوثيقة التي تحض وزراء الصحة الأوروبيين على التنسيق لوقف انتشار معلومات خاطئة بشأن أسترازينيكا.وذكرت الوكالة الأدوية الأوروبية، إنه ليس هناك مخاطر محددة بحصول جلطات جراء الحصول على لقاح أسترازينكا، مؤكدة أن مخاطره نادرة جدًا.