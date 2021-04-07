الجيش الجزائري يوقف 107 مهاجرين غير شرعيين خلال أسبوع

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء، عن توقيف 107 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من إن صالح وأدرار وجانت وإن أمناس (جنوب) وتلمسان والنعامة (شمال غرب) وغرداية (وسط)، وذلك خلال الفترة من 31 مارس الماضي حتى 6 أبريل الجاري.وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في بيان اليوم، أن قوات الجيش بالتنسيق مع مختلف أجهزة الأمن ضبطت 45 تاجر مخدرات، وضبطت كميات كبيرة من المخدرات تقدر بـ19 قنطارا و10 كيلوجرامات حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.وأكد البيان أن قوات الجيش نفذت العديد من العمليات في إطار حماية الحدود، ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن نتائج هذه العمليات تؤكد الاحترافية العالية والاستعداد الدائم للقوات المسلحة في حماية البلاد من كل أشكال التهديدات الأمنية.